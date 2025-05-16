«Я бы передом прижался к попе»: диджея-карлика обвинили в развращении школьниц

Карлик-диджей из Ленобласти просил у школьницы делать ему интимные фото

На диджея-карлика подали заявление в полицию за, предположительно, развращение учениц школы после подростковой вечеринки. По завершении мероприятия Владимир начал писать несовершеннолетним девушкам непристойности, сообщает Baza .

Мужчина работал на мероприятии в городе Сланцы Ленинградской области. Поучаствовать в выступлении пригласили подростков в возрасте более 14 лет.

После мероприятия Владимир начал писать несовершеннолетним девушкам непристойности. Например, в одном из сообщений сказано: «Я бы передом прижался к твоей попе и обнял бы тебя крепко». Аналогичным образом молодой человек, предположительно, общался сразу с несколькими школьницами.

Переписки опубликовал местный паблик. Диджей-карлик Владимир извинился и сказал, что больше подобного делать не будет.

Родители девушек, которым писал мужчина, написали заявление в полицию. Владимир после инцидента удалил переписки и страницы в социальных сетях.

78.ru писал 15 мая, что жительница Сланцев нашла у 15-летней дочери переписку с Владимиром. Он просил у девочки отправить ему интимные фото.