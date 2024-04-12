Известный военкор из США бесследно пропал в Донецке

В столице ДНР примерно четыре дня исчез 64-летний военный корреспондент Рассел Бентли. Донецкая полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении американца, сообщить ее правоохранителям, говорится в релизе республиканского МВД.

Военкору на вид 60-65 лет, он имеет среднее телосложение и рост под 1,85 метра. У Бентли есть татуировка в виде стрелы на плече.

«Отделом полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 г. р.», — цитирует радио Sputnik публикацию министерства.

В день пропажи американский журналист был одет в камуфляжные штаны расцветки «мох», военные ботинки и черную футболку. При себе у Бентли была зеленая сумка, добавили в МВД.