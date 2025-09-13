Известный патологоанатом исчез рядом с озером в Сестрорецке в Петербурге Происшествия сегодня в 16:20

Рядом с озером в Сестрорецке в Санкт-Петербурге исчез заслуженный врач России, патологоанатом Борис Ариэль. Он ежедневно рано утром отправлялся на прогулки со скандинавскими палками, но обычно приходил домой до 10:00, сообщает 78.ru.

13 сентября Ариэль с прогулки не вернулся. Его вещи обнаружили рядом с озером «Сестрорецкий разлив». Однако мужчину не нашли. Ариэль — доктор медицинский наук. Он профессор и заслуженный врач РСФСР. Руководит отделом в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии. Является членом правления Санкт-Петербургской ассоциации патологоанатомов. Участвует в диссертационных советах.