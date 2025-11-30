Известный юрист из Владивостока умер во время пересадки волос

32-летний юрист из Владивостока Андрей Капустин хотел пересадить себе волосы, но умер прямо на операционном столе. У него остались жена и маленький ребенок, сообщает Baza .

Юрист обратился со своей проблемой в частную клинику. Там ему предложили провести трансплантацию волос.

Во время операции мужчину ввели в наркоз. После этого его состояние ухудшилось. В итоге он скончался прямо на операционном столе.

Родные мужчины хотели получить видеозапись операции, но оказалось, что съемка не велась. Родственники пытаются выяснить, что на самом деле произошло с Андреем.

Капустин был одним из самых востребованных специалистов по гражданским делам в Приморье. Следователи проводят проверку клиники, в стенах которой он скончался, и выясняют обстоятельства трагедии.

