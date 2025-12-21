«Известия»: в подмосковном яхт-клубе перевернулась лодка, есть погибший

Погибшим в подмосковном яхт-клубе может быть бывший лидер ОПГ

В яхт-клубе в подмосковных Мытищах перевернулась лодка, в результате чего один человек погиб. Как сообщает источник газеты «Известия» , по предварительной информации, погибшим может быть бизнесмен Виктор Аверин.

Виктор Аверин, также известный как Авера-старший, в прошлом один из лидеров организованной преступной группировки «Солнцевские». Тело еще не опознано. На момент инцидента в лодке находились еще четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

В 2017 году в результате болезни скончался брат Виктора — Александр Аверин (Авера-младший), также являвшийся одним из лидеров «Солнцевских».

Эта группировка, сформировавшаяся в начале 1990-х в московском районе Солнцево, занималась рэкетом и контролировала игорный бизнес в столице.

