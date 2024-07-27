Израильский подросток-вундеркинд пропал после того, как сбежал в Москву

15-летний израильский подросток-вундеркинд Ротема А. тайно сбежал из дома в столицу России и пропал. На данный момент мальчик находится на территории РФ, сообщает Mash.

По словам близких подростка, на телефонные звонки мальчику один раз ответили странный мужчина и пожилая женщина. Ребенка ищут дипломаты и родные.

Отметка о прилете во Внуково из Тбилиси у Ротема действительно есть. Но в московскую полицию по факту пропажи не обращались. Поисками занялись израильские правоохранители, МИД и Интерпол. В Россию отправился отец подростка.

Родственники считают, что мальчика в РФ заманили неизвестные.