сегодня в 22:32

Израильские военные сообщили о первом за три часа обстреле из Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о новом ракетном обстреле с территории Ирана, сообщает ТАСС .

Как рассказали в армейской пресс-службе, это первый запуск ракет за последние три часа.

По данным системы оповещения, удар нацелен на северную часть страны. Жителям соответствующих районов направлены предупреждения об угрозе обстрела.

При этом в самом Иране из-за бомбардировок оказались повреждены 29 больниц, 41 медпункт и 18 баз скорой помощи.

