Почти 30 больниц оказались повреждены в Иране из-за бомбардировок

В Иране в результате бомбардировок оказались повреждены десятки больниц. Данные привел представитель иранского управления по чрезвычайным ситуациям, сообщает ТАСС .

По его словам, серьезные повреждения получили 29 больниц, 41 медпункт и 18 баз скорой помощи.

Он также сообщил о жертвах среди мирного населения. Число погибших женщин достигло 200. Самой старшей из них было 88 лет.

При этом, согласно отчету Иранского общества Красного Полумесяца, с 28 февраля жертвами американо-израильских ударов по республике стали не менее 1 332 гражданских лиц, включая женщин и детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.