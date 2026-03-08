Израильская армия понесла первые потери в конфликте с ливанской «Хезболлой»

сегодня в 16:32

Израиль признался в гибели двух солдат ЦАХАЛ в конфликте с «Хезболлой» в Ливане

Пресс-служба армии обороны Израиля призналась в том, что во время операции вооруженных сил страны в конфликте с «Хезболлой» в Ливане погибло два солдата. Первым был убит 38-летний старший сержант Махер Хатар.

В том же инциденте погиб другой израильский солдат. Его семье рассказали о случившемся.

Имя второго погибшего солдата не разглашается. Его планируют опубликовать позднее.

2 марта ЦАХАЛ начал военную операцию в отношении движения «Хезболла» в Ливане. Группировка, по мнению израильских политиков, действует на стороне Ирана.

