Израиль зафиксировал новый ракетный удар со стороны Ирана

Армия обороны Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел с территории Ирана. Об этом рассказали в армейской пресс-службе, сообщает ТАСС .

По данным военных, запущенные ракеты направляются в сторону израильской территории. Оборонные системы работают для перехвата целей.

Ранее иранские войска нанесли самый мощный ракетный удар по Израилю с начала эскалации конфликта.

При этом Иран официально опроверг информацию о запуске ракет в сторону Турции.

