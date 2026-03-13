сегодня в 22:57

Иран сообщил о самой мощной атаке на Израиль с начала эскалации

Иранские войска нанесли самый мощный ракетный удар по Израилю с начала эскалации конфликта. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави в соцсети, сообщает Газета.ru .

По словам военачальника, по целям на «оккупированных территориях» было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от одной до двух тонн каждая.

Мусави утверждает, что в результате атаки были уничтожены важные системы воздушного наблюдения израильского режима.

«Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем», — заявил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.