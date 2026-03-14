В Иране опровергли данные о запуске ракет в сторону соседней Турции

Иран официально опроверг информацию о запуске ракет в сторону Турции. С соответствующим заявлением выступил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия», сообщает ТАСС .

В сообщении подчеркивается, что Тегеран не осуществлял никаких пусков в направлении дружественной соседней страны. В Иране считают появившиеся сведения провокацией, направленной на ухудшение отношений между двумя государствами.

«Учитывая предыдущие провокации руководителей США и сионистского режима, видится, что такое действие было предпринято с целью испортить отношения между двумя странами — Ираном и Турцией — со стороны США и сионистского режима», — говорится в тексте заявления.

Также уточняется, что этот случай требует расследования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.