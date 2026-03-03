Израиль ликвидировал в Тегеране командующего ливанским корпусом спецназа КСИР
Вооруженные силы Израиля сообщили об уничтожении исполняющего обязанности командира ливанского формирования «Кудс», входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Дауда Али Заде, сообщает РИА Новости.
По данным ЦАХАЛа, в результате авиаудара в Тегеране был ликвидирован Дауд Али Заде, который являлся временным руководителем данного подразделения специального назначения на территории Ливана.
Соответствующая информация поступила 3 марта. Кто будет назначен на его место, пока не сообщается.
Ранее Израиль сообщил о ликвидации нового главы военного ведомства Ирана. Речь идет о генерале Маджиде Ибн Аль-Резе.
