Израиль чуть не начал штурмовать Ливан

Десант Израиля хотели сбросить на границе Ливана и Сирии

Армия Израиля попыталась сбросить десант с вертолетов в горной местности Бриталь на границе Сирии и Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

Три вертолета ЦАХАЛ приземлились в горной местности Бриталь на границе двух государств. Началась перестрелка. Бои шли ожесточенные.

На юге Ливана рядом с поселением Хиям тоже идут перестрелки. «Хезболлах» использовала против израильских солдат, в том числе противотанковые ракеты.

Шиитское сопротивление вступило в конфликт с Израилем в ночь на 2 марта. Причина в нанесении ударов Тель-Авивом и Соединенными Штатами по Ирану. ЦАХАЛ начал обстреливать Ливан.

