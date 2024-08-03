Израиль атаковал колонну грузовиков на границе Сирии и Ливана

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Водитель пострадал при ударе Израиля по автоцистернам на границе Сирии и Ливана

Водитель пострадал при ударе Израиля по автоцистернам на границе Сирии и Ливана, пишет РИА Новости .

«Три израильских удара были направлены на колонну автоцистерн на сирийско-ливанской границе», — сообщает агентство Франс Пресс.

По данным ливанского движения «Хезболлах», на которое ссылается агентство, ранен один водитель.

Ранее ведущий иранского телевидения пообещал в эфире всему миру «интересные сцены» в ближайшее время.