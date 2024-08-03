Израиль атаковал колонну грузовиков на границе Сирии и Ливана
Водитель пострадал при ударе Израиля по автоцистернам на границе Сирии и Ливана
Водитель пострадал при ударе Израиля по автоцистернам на границе Сирии и Ливана, пишет РИА Новости.
«Три израильских удара были направлены на колонну автоцистерн на сирийско-ливанской границе», — сообщает агентство Франс Пресс.
По данным ливанского движения «Хезболлах», на которое ссылается агентство, ранен один водитель.
Ранее ведущий иранского телевидения пообещал в эфире всему миру «интересные сцены» в ближайшее время.