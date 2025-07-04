Народный артист РФ Юрий Чернов включен в список национальных угроз Украины

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В список национальных угроз Украины включили народного артиста РФ Юрия Чернова. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства культуры и стратегических коммуникаций страны.

Актер попал в список национальных угроз республики после роли в фильме «Крым» режиссера Алексея Пиманова.

«Дополнить перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Включить в него <…> Чернова Юрия Николаевича», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Кроме того, в июне 2017 года Чернов был внесен в базу «Миротворец»*, где опубликованы имена врагов киевского режима.

Ранее стало известно, что белорусский популярный блогер Влад Бумага (Влад А4) попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной попадания считается «участие в мероприятиях, поддерживающих информационную политику России и распространение российской пропаганды».

* Ресурс признан экстремистским на территории РФ.