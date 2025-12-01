Изнасиловал падчерицу: подмосковный маньяк-убийца признался в новых зверствах

Убивший не менее четырех девушек маньяк из Московской области Алексей Гаськов признался в изнасиловании своей падчерицы. Одной из его жертв была племянница советника президента Перу, сообщает SHOT .

Гаськов получил прозвище актера-неудачника. Его могут отправить в колонию на пожизненное.

50-летний мужчина признался, что изнасиловал 17-летнюю падчерицу в начале 2023 года. Она никому об этом не рассказывала из-за угроз.

Мать девушки, последняя супруга Гаськова, не может поверить, что жила с маньяком. Мужчина не проявлял агрессии. Экс-жена не думала, что возлюбленный способен на убийство. Она не знает, как поступать дальше, поскольку у нее «все рухнуло».

Гаськова в первый раз осудили в апреле 2007 года за изнасилование 11-летней дочки подруги и заражение ее половой инфекцией. Но тогда доказать его причастность к серии убийств не вышло.

Дело удалось раскрыть только летом 2024 года. Тогда ДНК-экспертиза вещественных доказательств по убийствам 2002 года совпала с данными Гаськова.

Во время допроса маньяк признался в преступлениях. Он детально рассказал о них.

В начале 2000-х мужчина нападал на молодых девушек в парках Московской области. Одной из жертв стала студентка из Перу Каролина Агнес Сантистебан. Она была племянницей советника президента и училась в Московском государственном институте культуры.

Правоохранители проверяют, не причастен ли Гаськов к иным преступлениям. Мужчину могут осудить на пожизненное и отправить в колонию «Полярная сова».

