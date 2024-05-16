Избившую ровесницу школьницу из Кемерова вычислили по видео спустя полгода

В Кемерове девочки устроили драку, после чего кадры с их конфликтом появились в Сети. Происшествие случилось еще в ноябре 2023 года, личности почти всех участниц потасовки уже известны, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу кузбасской полиции.

Недавно по местным интернет-пабликам распространились два видео с дракой юных местных жительниц. По предварительным данным правоохранителей, один из роликов был снят еще в конце прошлой осени, и на нем несовершеннолетние подрались из-за бытовых разногласий.

«Личности участниц установлены», — сообщили полицейские, комментируя первое видео.

Стражи порядка также проверили и второй ролик с дракой, выяснив личность потерпевшей девочки. Сейчас правоохранители устанавливают другую участницу драки, которая наносила удары пострадавшей.

Следственное управление СК по Кузбассу уже организовало доследственную проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.