Избивала, подожгла полотенце: жена участника СВО издевалась над детьми в Уфе

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Уфы за жестокое обращение со своими несовершеннолетними детьми, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Установлено, что местная жительница ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своих дочерей 13 и 10 лет. В августе 2025 года женщина в квартире избила свою дочь и подожгла ее полотенце. Происходящее она снимала на телефон, а затем отправляла супругу, который находится в зоне СВО. В настоящее время семья находится в процессе развода.

Органом опеки инициирована процедура изъятия детей из семьи и передачи в соцучреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры.

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