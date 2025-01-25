Избивают пожилых и выбивают окна: банда подростков кошмарит жителей Краснодара

В Краснодаре группа несовершеннолетних подростков терроризирует местных жителей. Школьники разбивают окна в домах, нападают на пожилых людей и портят имущество в подъездах, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как подросток пытается разбить окно квартиры, а затем другой участник банды наносит удар с ноги в живот мужчине.

Всего в банде состоит около 30 подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Главарь банды, известный как Рыжий, учится в 52-й школе и занимается единоборствами. Недавно он пробил ребенку голову. Дядя Рыжего находится в тюрьме, а сам подросток состоит на учете.

Агрессивные подростки разрушают подъезды, ломают почтовые ящики и запускают петарды в жилых домах. Помимо этого, они нападают на пожилых людей и бездомных. Все свои действия подростки снимают на видео и выкладывают в Сеть.

Краснодарцы неоднократно обращались в правоохранительные органы. По их словам, после вмешательства инспекции по делам несовершеннолетних подростки на некоторое время затихают, но затем снова начинают вандалить и проявлять агрессию. На улицу боятся выходить не только дети, но и взрослые.