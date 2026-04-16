Избили ложкой для обуви: выяснилось, какие травмы получил подросток в Ачинске

Мать пострадавшего подростка в Ачинске: у сына гематомы, он плохо спит

В Ачинске 13-летний подросток получил переломы и сотрясение мозга после нападения мужчины с металлической ложкой для обуви, сообщает RT .

У подростка зафиксированы переломы, сотрясение мозга и множественные гематомы на руках, ногах и голове. После случившегося у него возникли проблемы со сном.

«У сына гематомы на руках, ногах, голове. Он плохо спит. Сына спасло, что у него куртка зимняя. На руках синяки: он закрывался от ударов», — рассказала мать пострадавшего.

Женщина заявила, что дети в подъезде вели себя тихо и ранее с нападавшим не сталкивались.

«Завтра будем делать экспертизу. На видео видно, что он его целенаправленно бил. А статья — „Хулиганство“. Мы боимся, что если он останется на свободе, то начнет подговаривать свидетелей», — добавила она.

Полиция задержала местного жителя 1973 года рождения. По информации источника RT, мужчина ранее был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.

