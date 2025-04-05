Из-за тумана в Сочи семь рейсов перенаправлены на запасные аэродромы

В ночь на 5 апреля сложные метеоусловия существенно осложнили работу воздушной гавани Сочи.

Из-за густого тумана семь самолётов, следовавших в курортный город, были вынуждены совершить посадку в запасных аэродромах — Грозном, Махачкале и Минеральных Водах. Первое перенаправление произошло около 23:00 по московскому времени.

Все службы воздушной гавани задействовали дополнительный персонал для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Росавиация и Госкорпорация по ОрВД усилили мониторинг авиаперевозок на юге России.

Пассажирам задержанных рейсов предложили питание и размещение в гостинице.