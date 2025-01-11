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Из-за столкновения двух поездов в Страсбурге пострадали минимум 30 человек

Два поезда столкнулись во французском городе Страсбург. В результате инцидента пострадали минимум 30 человек, сообщает Mash .

В Сети появились кадры, которые были сняты в первые минуты после аварии. Все вокруг заволокло дымом, видны разбитые вагоны поездов. Некоторые люди лежат прямо на полу, слышны женские крики.

По какой причине произошло столкновение, пока неизвестно. На месте работают экстренные службы.

Ране на станции Сальск в Ростовской области произошел тревожный инцидент — при осмотре железнодорожного состава специалисты выявили неопознанные объекты, закрепленные на колесах поезда.