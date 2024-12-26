сегодня в 19:00

В Ростовской области на колесах поезда нашли 10 подозрительных предметов

На станции Сальск в Ростовской области произошел тревожный инцидент — при осмотре железнодорожного состава специалисты выявили неопознанные объекты, закрепленные на колесах поезда, сообщает Baza .

Подозрительные желтые предметы прямоугольной формы, общим количеством 10 штук, были прикреплены к метельникам и колесным парам локомотива. Происшествие вызвало серьезную обеспокоенность у правоохранительных органов.

Персонал станции не смог прояснить ситуацию — никто из сотрудников не признал факт установки этих предметов, а в документации станции отсутствовали какие-либо записи об их размещении.

Для разрешения ситуации были привлечены саперы и представители специальных служб. Подозрительные объекты были осторожно демонтированы специалистами-взрывотехниками и направлены для проведения экспертного исследования.

Природа обнаруженных предметов до сих пор остается невыясненной. Инцидент был зафиксирован 15 декабря в ходе планового обхода железнодорожных путей.