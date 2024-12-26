В Ростовской области на колесах поезда нашли 10 подозрительных предметов
Фото - © Телеграм-канал Baza
На станции Сальск в Ростовской области произошел тревожный инцидент — при осмотре железнодорожного состава специалисты выявили неопознанные объекты, закрепленные на колесах поезда, сообщает Baza.
Подозрительные желтые предметы прямоугольной формы, общим количеством 10 штук, были прикреплены к метельникам и колесным парам локомотива. Происшествие вызвало серьезную обеспокоенность у правоохранительных органов.
Персонал станции не смог прояснить ситуацию — никто из сотрудников не признал факт установки этих предметов, а в документации станции отсутствовали какие-либо записи об их размещении.
Для разрешения ситуации были привлечены саперы и представители специальных служб. Подозрительные объекты были осторожно демонтированы специалистами-взрывотехниками и направлены для проведения экспертного исследования.
Природа обнаруженных предметов до сих пор остается невыясненной. Инцидент был зафиксирован 15 декабря в ходе планового обхода железнодорожных путей.