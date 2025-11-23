Из-за ливней и оползней во Вьетнаме погибли уже 90 человек

Во Вьетнаме из-за ливневых дождей и последовавших за ними оползней привели к гибели 90 человек, судьба еще 12 остается неизвестной. Об этом сообщил департамент по управлению плотинами и ликвидации последствий стихийных бедствий при министерстве сельского хозяйства и защиты окружающей среды Вьетнама, пишет РЕН ТВ .

Серьезный ущерб от проливных дождей зафиксировали в провинциях Даклак, Кханьхоа, Зялай и Ламдонг, где стихия повредила или уничтожила около 1,1 тысячи жилых домов, учебных заведений и административных зданий. Под водой оказались примерно 200 тысяч построек.

Значительные разрушения также затронули дорожную инфраструктуру: затоплены и повреждены оползнями 24 участка федеральных трасс.

Аграрный сектор понес огромные потери — пострадали примерно 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур и более 100 тысяч гектаров садов и плантаций. Также погибло около 3,5 миллионов голов домашнего скота и птицы.

Предварительные оценки властей указывают на то, что экономический урон от стихийного бедствия уже перевалил за 9 триллионов 35 миллиардов донгов, что составляет сумму более 341 миллиона долларов США.

