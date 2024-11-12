Из-за ДТП на Ленинградском шоссе затруднено движение в сторону Подмосковья

Автомобилистов предупредили о заторах на дороге в сторону Подмосковья из-за ДТП

В Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 36к1 столкнулись две машины, из-за чего на проезжей части образовался затор в сторону области, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Уточняется, что на месте происшествия уже работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Что стало причиной столкновения двух транспортных средств, пока неизвестно. Из-за аварии образовался затор в сторону Подмосковья. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию.

Водителям также в очередной раз напоминают о важности соблюдать ПДД, держать дистанцию и боковые интервалы с другими транспортными средствами. Любая ошибка во время движения может привести к непоправимым последствиям.