Из школы в ЗАГС: 12-летняя девочка забеременела в Подмосковье

В Подмосковье 12-летняя школьница забеременела от своего 21-летнего возлюбленного. Девочка 7 месяцев скрывала свое интересное положение, сообщает Telegram-канал «МК Московская область» .

Первыми изменения во внешности девочки заметили преподаватели. Классная руководительница даже позвонила ее маме и рассказала о своих подозрениях. Мать сочла, что дочь просто поправилась, до теста на беременность дело даже не дошло.

Позднее школьница сама рассказала о беременности учителям. Правоохранительные органы задержали молодого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. Однако пара утверждает, что у них серьезные отношения и ребенок желанный.

В ходе обследования было установлено, что школьница находится на 29-й неделе беременности. Пара планирует обручиться. При этом у будущей матери пока нет даже паспорта.