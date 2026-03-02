Из аэропорта Кипра эвакуируют людей из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Пафоса на Кипре были слышны сирены из-за атаки беспилотников из Ирана. Персонал и пассажиры воздушной гавани толпятся на парковке, сообщает Mash .

В районе баз Великобритании на острове поднимается дым от пожаров. Еще местных жителей сейчас экстренно эвакуируют. Мероприятия проходят в поселках Тими и Мандрия, которые располагаются около аэропорта.

Встречу министров ЕС, которая должна была состояться на Кипре, уже отменили. Аэропорт находится примерно в 60 км от британской авиабазы RAF Akrotiri, которую ночью атаковал дрон.

Кипр популярен среди российских туристов. Также на острове постоянно проживает свыше 40 тыс. граждан РФ, больше всего — в Лимассоле. В 2025 году Кипр остров посетили около 70 тыс. российских путешественников.

