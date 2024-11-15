История для кино: две девочки из Москвы похитили котика и подались в бега к морю
Два ребенка из Москвы украли кота в зоомагазине и сбежали в Крым
Фото - © Телеграм-канал Ирины Волк
Две девочки из Москвы украли кота в зоомагазине и сбежали из города. Их задержали в Алуште, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Участие в нахождении детей приняли сотрудники УВД по Южному округу Москвы. Правоохранители связались со своими коллегами из Крыма, которые вскоре обнаружили сбежавших москвичек в Алуште.
Девочкам — 10 и 12 лет. Они ушли из дома, когда похитили кота в магазине.
В ближайшее время беглых школьниц отправят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Девочкам предстоит беседа с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.