История для кино: две девочки из Москвы похитили котика и подались в бега к морю

Два ребенка из Москвы украли кота в зоомагазине и сбежали в Крым

Две девочки из Москвы украли кота в зоомагазине и сбежали из города. Их задержали в Алуште, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Участие в нахождении детей приняли сотрудники УВД по Южному округу Москвы. Правоохранители связались со своими коллегами из Крыма, которые вскоре обнаружили сбежавших москвичек в Алуште.

Девочкам — 10 и 12 лет. Они ушли из дома, когда похитили кота в магазине.

В ближайшее время беглых школьниц отправят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Девочкам предстоит беседа с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних.