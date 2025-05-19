«Испортишь покрытие»: колясочницу в Москве не пустили в парк на праздник дочери

Жительница Москвы Елена С., которая передвигается на инвалидной коляске, пожаловалась, что ее не пустили в парк развлечений Happy City в ТЦ «Солярис», куда она привела свою трехлетнюю дочь. Администраторы объяснили отказ тем, что женщина может «испортить покрытие» пола своей коляской, сообщает «Осторожно, Москва» .

Елена рассказала, что в начале мая хотела сводить свою дочку в парк развлечений в торговом центре, чтобы отпраздновать ее день рождения. Когда девочка зашла на территорию парка, ее маму уведомили, что ее туда уже не пропустят. Свое решение руководство заведения объяснило тем, что посетительница якобы может испортить пол своей коляской.

«Меня не пропускают к своему трехлетнему ребенку из-за того, что я мама на коляске. Из-за того, что я „испорчу их покрытие“. Вы представляете, какая дискриминация?» — говорит москвичка, записывая видео на фоне парка аттракционов, куда ей запретили входить.

По словам Елены, с подобными ограничениями она столкнулась впервые. Женщина уже написали жалобу на центр.