«Испорченные сливки» выбросило на пляжи Финляндии

На побережье Финляндии протяженностью в 20 км было обнаружено неизвестное белое вещество, напоминающее по консистенции испорченные сливки, сообщает РИА Новости .

Предварительные данные свидетельствуют о том, что данное вещество представляет потенциальную угрозу, однако не несет непосредственной опасности для жизни.

В настоящее время спасательные службы страны приступили к очистке побережья.

Ранее стало известно, что на пляжах Австралии вслед за черными фекальными шарами стали появляться таинственные белые. Власти Сиднея были вынуждены закрыть 9 мест для купания.