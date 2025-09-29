Исполняете тут *** знает что: капитан баржи протаранил рыбака на реке в РФ

В России баржа столкнулась с рыбаком в лодке

В Сети появилось видео происшествия с рыбаком на одной из рек России. Капитан баржи протаранил мужчину, которого с помощью средств громкой связи просил освободить дорогу, сопровождая речь нецензурной бранью. Момент попал на видео, которое опубликовал SHOT .

«*****, объезжать вы должны на ***** за судовым ходом, *****, в 30 метрах быть, *****! Исполняете тут *** знает что, *****! Рыбалка вам, *****, пуще жизни… Дороже», — кричал капитан баржи.

После этого в кадр попал момент, как баржа таранит рыбака в лодке, который кричал и привлекал внимание к ситуации. За происходящим с берега наблюдали очевидцы, которые осуждали рыбака, нарушившего правила.

Где именно и когда произошло столкновение баржи с рыбаком, не уточняется. По данным СМИ, рыбакам запрещено ловить рыбу на той территории, где все случилось, из-за судоходства.

Ранее катер въехал в баржу в Самарской области. В результате происшествия погиб человек.

