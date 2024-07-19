Испанцы выслали россиянину «вкусняшку», но там оказались наркотики

Кемеровская таможня перехватила посылку с алпразоламом и марихуаной из Испании

В Кемеровской области таможенники нашли курительный наркотик и психотропные таблетки в посылке, которую отправили местному жителю из Испании. Теперь адресату грозит уголовная ответственность, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Посылку задержали в одном из местных почтовых отделений. В упаковке были предметы канцелярии и пакетик от мармелада, в котором находились наркотики.

В частности, под видом мармелада к кузбассовцу ехали сразу 6 г марихуаны и 25 г алпразолама — таблеток против тревожности, также известных как «Ксанакс», «Золомакс» или «Золдак». Алпразолам включен в перечень психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен, подчеркнули таможенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. п. «а, в» части 2 статьи 229.1 УК РФ о контрабанде наркотиков и психотропных веществ. Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей, указывает издание.

Мужчина, на имя которого была выписана посылка из Испании, находится под подпиской о невыезде.