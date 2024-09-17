Испанская полиция задержала лидера албанского наркокартеля

В Мадриде задержали крупного наркоторговца из Албании

Полиция Испании задержала в Мадриде крупного наркоторговца из Албании, который был осужден в Бельгии за организацию преступного сообщества, пишет РИА Новости.

Преступник скрывался в Испании от бельгийского правосудия. Беглец был осужден на 29 лет тюрьмы, в том числе, за незаконную торговлю наркотиками.

По данным испанской полиции, мужчина вместе с членами своей семьи "возглавлял албанско-косоварскую преступную организацию".

Албанец зарабатывал преимущественно выращиванием и продажей каннабиса, его преступный доход мог превысить 4 миллиона евро, говорится в публикации.