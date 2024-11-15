Искавший закладку петербуржец поднял схрон с гранатами и стал фигурантом дела

В Санкт-Петербурге 52-летний мужчина отправился в парк за наркотической закладкой, но случайно нашел тайник с 60 боевыми гранатами. Он захотел перепродать оружие, но позже сам пришел в полицию и обо всем рассказал. Теперь по данному факту возбудили уголовное дело, сообщает «Mash на Мойке» .

Все произошло в Английском парке Петергофа. Горожанин искал закладку около железнодорожной станции, но случайно наткнулся на десятки боевых гранат. В схроне лежали 40 гранат РГ-42, 20 гранат Ф-1 и 60 взрывателей. Часть из найденного петербуржец решил взять домой и перепродать.

Вскоре мужчина подумал, что совершил глупость, после чего явился в полицию и обо всем рассказал. Тогда к нему домой пришли с обыском — в жилище нашли осколочную гранату и десяток взрывателей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.