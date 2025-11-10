«Искали по следам»: в Новосибирске ученый спас журавля

О ситуации орнитологу рассказала миколог Татьяна Бульонкова: в начале октября она обнаружила на первом снегу следы птицы, а затем увидела ее издалека и при близком приближении заметила, что птица ранена.

«К тому времени снег растаял, и предпринять повторные поиски для оказания помощи птице было невозможно. Но в начале ноября выпал снег, Татьяна убедилась, что птица по-прежнему держится на тех же полях», — рассказал Андреенков.

Далее, по его словам, к поимке привлекли кинолога со специально обученной пастушьей собакой, а 6 ноября выехали на место.

Выяснилось, что журавль на одном из убранных полей охотился на мышей и прятался от лис, но затем его в какой-то момент спугнула машина.

При погоне журавль сначала выбежал из кустов, но в итоге ученым удалось его настигнуть вблизи небольшой речки. Сейчас птица в безопасности в ветеринарной клинике.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.