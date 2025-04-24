Искали 300 силовиков: предполагаемого убийцу опера поймали в лесу Ленобласти

В Ленинградской области в ходе масштабной операции правоохранителей задержан 19-летний парень, подозреваемый в убийстве молодого оперуполномоченного угрозыска. Сотни силовиков несколько часов прочесывали леса в поисках предполагаемого убийцы, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на главк МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Парня задержали в лесу Сланцевского района. Вскоре его передадут следственным органам.

Для поимки подозреваемого по тревоге поднимался весь личный состав полиции Кингисеппского района. В операции также участвовали полицейские из соседних районов, сотрудники ФСБ, Росгвардии и пограничной службы, сообщали местные СМИ.

Правоохранители считают, что 23 апреля в Кингисеппе подозреваемый зарезал 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска. Тем утром правоохранитель заметил, что парень похож на одного из разыскиваемых лиц, и попытался его задержать. В этот момент молодой человек вонзил нож в шею правоохранителя и скрылся.