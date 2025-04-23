В Кингисеппе зарезали 24-летнего сыщика, вся полиция поднята по тревоге

В Кингисеппе Ленинградской области весь личный состав полиции подняли по тревоге после убийства 24-летнего оперативника уголовного розыска. Молодого правоохранителя зарезали после того, как он попытался задержать мужчину, сообщила офпред МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Сыщика убили примерно в 11:30 у дома по проспекту Карла Маркса. Находясь при исполнении, правоохранитель заметил мужчину, который походил на разыскиваемое лицо, и попытался его задержать. Злоумышленник выхватил нож и вонзил его в шею стража порядка, после чего скрылся.

Всю кингисеппскую полицию срочно подняли по тревоге и привлекли к поимке подозреваемого. Ориентировка на убийцу также дана силовикам из соседних районов.

На место убийства сыщика выехали руководители главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.