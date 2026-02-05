Искал «запрещенку»: курсант-наркоман разворотил имущество подъезда и попал на видео

Курсант сломал распределительную коробку в подъезде дома, чтобы извлечь закладку с наркотиками. Парень в форме попал на запись видеокамеры, сообщает Telegram-канал «Девяткино онлайн|Мурино».

Инцидент произошел в Ленобласти. На опубликованных в Сети кадрах видно, как молодой человек пытается найти что-то в распределительной коробке.

Парень в форме курсанта нашел «запрещенку» не сразу. В итоге он попросту сорвал коробку со стены, вытряс из нее закладку и спешно удалился.

Пользователи Сети возмутились произошедшим. Они надеются, что курсанта-наркомана оперативно найдут.

