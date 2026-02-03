Ищите объезд: в Мытищах фуру развернуло поперек трассы при ДТП
В Мытищах сотрудники полиции Московской области выясняют детали аварии, в результате которой фуру развернуло поперек трассы. Из-за происшествия на трассе А-104 затруднен проезд.
Предварительно установлено, что авария произошла на 40 км трассы А-104. Водитель грузовика потерял контроль над управлением, что привело к столкновению с тросовым ограждением.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проезд в направлении области временно заблокирован.
Автомобилистам рекомендуется учитывать сложившуюся обстановку и выбирать альтернативные маршруты. Для объезда рекомендуется использовать 26 и 35 км Дмитровского шоссе.
