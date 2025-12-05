Исчезновение семьи Усольцевых может быть связано с языческими ритуалами

Психолог Ирина Усольцева, ее муж и дочь исчезли в районе Кутурчина после участия в духовных практиках на турбазе «Геосфера», где установлен языческий идол для обрядов очищения, сообщает aif.ru .

Ирина Усольцева практиковала тантру, медитации и языческие ритуалы. В своем последнем видео, отправленном SMM-менеджеру Дарье Фурштейн, она использовала песню «На горе калина», связанную с древнеславянским обрядом очищения. По мнению этнографа Фатимы Гаммадовой, в клипе на эту песню героиня проходит испытания водой, подземельями и огнем, чтобы возродиться к новой жизни.

Существует версия, что Усольцева могла зашифровать послание для родных, намекая, что семья прошла обряд очищения и находится в безопасности за границей. Однако есть предположение, что ритуал был проведен не метафорически, а на самом деле. На территории турбазы «Геосфера», где жила семья перед исчезновением, установлен деревянный идол, используемый для подобных обрядов.

Психолог Виктория Маркус рассказала, что на турбазе регулярно проводились ретриты и духовные практики, но языческий идол появился там лишь несколько лет назад и не использовался в мероприятиях. По ее словам, максимум, что делали участники, — фотографировались с идолом.

Вопрос о том, пользовалась ли семья баней на турбазе, остается открытым. Администратор Денис утверждал, что баню не заказывали, однако директор Евгений Кудряшов позже сообщил, что Усольцевы все же парились, но в личной бане Кудряшова. Местные жители подтверждают, что 27 сентября общая баня не работала, а семья могла быть в гостях у хозяина турбазы.

Евгений Кудряшов был подписан на канал духовного учителя Ирины Усольцевой и в тот период продавал участок недалеко от турбазы, куда, по одной из версий, и направились Усольцевы перед исчезновением.

Семья Усольцевых — супруги и маленькая дочка — бесследно пропала 28 сентября 2025 года. Следователи рассматривают несколько версий их пропажи. Пока серьезных зацепок нет. По одной из версий, предпринимателя, его жену и маленькую дочь могли съесть медведи.

