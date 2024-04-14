IRNA: Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Иран запустил первую волну баллистических ракет по целям в Израиле

Иран запустил баллистические ракеты по Израилю, это первая волна атаки, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Сообщается, что по Израилю могут выпустить от 400 до 500 беспилотников и ракет.

При этом в качестве целей Тегераном утверждены только военные объекты, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на израильский источник.

Удары Ирана могут поддержать также формирования в Ираке, Сирии и некоторых других странах.