IRIB: Иран разбомбил центр подготовки американских вертолетов в Кувейте

Армия Ирана атаковала центр подготовки вертолетов Boeing CH-47 Chinook и складской ангар с оборудованием к ним на военной базе ВС США Аль-Адири в Кувейте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.

Удары были нанесены в рамках второго этапа 94-й волны операции армии исламской республики «Правдивое обещание-4». Были задействованы баллистические ракеты и беспилотники.

Утром 4 апреля пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) рассказала о начале 94-й волны операции «Правдивое обещание-4». Под удар попали военно-промышленные центры и объекты, в которых находилось руководство и подразделения израильской армии. Атаки совершались в населенных пунктах Негев, Рамат-Ган, Димон и Безр-Шева.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ последнюю страну и военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.

