Иранский дрон влетел в 88-й этаж небоскреба 23-Marina в Дубае

7 марта беспилотник иранского производства врезался в дубайский небоскреб 23-Marina, в результате чего с 88-го уровня здания начал подниматься густой дым. Последствия происшествия попали на видео, которое опубликовал Mash .

Известно, что высота сооружения составляет 90 этажей. Согласно неподтвержденной информации, на одном из этажей в момент атаки могли присутствовать сотрудники Центрального разведывательного управления США.

На опубликованных кадрах видно, что из окна небоскреба вырывались клубы густого едкого дыма, а внизу в районе моста полыхали обломки дрона.

Службы спасения проводят эвакуацию персонала и посетителей. Фрагменты обломков, упавшие на мост «Дубай-Хиллс», стали причиной возгорания припаркованного автомобиля.

На момент публикации заметки информации о жертвах не поступало.

Ранее в Дубае прогремел мощный взрыв. Соответствующий звук был слышен в нескольких районах города.

