Иранский БПЛА атаковал танкер Louise P по флагом Маршалловых Островов

сегодня в 17:17

Иранский беспилотник нанес удар по кораблю Louise P. Он двигался под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе, рассказала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщает РИА Новости .

Этот танкер в ведомстве назвали одним из активов Соединенных Штатов.

Утром 7 марта пресс-служба КСИР рассказала о поражении иного танкера на Ближнем Востоке — Prima. Он проигнорировал предупреждения военных Ирана о том, что Ормузский пролив небезопасен.

Тель-Авив атаковал Тегеран 28 февраля. Иран ударил в ответ и объявил о закрытии движения любых кораблей через Ормузский пролив.

