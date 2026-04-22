Может дойти до эксгумации: продолжается судебная борьба за наследство Градского

Старшие дети музыканта Александра Градского продолжают судебную борьбу за его наследство и требуют ДНК-экспертизу младшего сына артиста, сообщает kp.ru .

После смерти Александра Градского родственники делят многомиллиардное имущество. Бывшая супруга музыканта Ольга Фартышева через суд добилась выделения супружеской доли, из-за чего доля вдовы Марины Коташенко снизилась с 70% до примерно 30%.

«И это только начало, потому что у нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого есть большие сомнения! А также дело о признании вдовы недостойной наследницей», — заявил адвокат старших детей Шота Горгадзе.

Даниил Градский настаивает на ДНК-экспертизе брата Ивана. Знакомые семьи публично поддержали Марину Коташенко и призвали стороны к переговорам.

Юрист Игорь Баранов пояснил, что родство устанавливается судебно-генетической экспертизой. По его словам, эксгумация применяется лишь при отсутствии других источников ДНК — например, личных вещей или биоматериалов из медучреждений.

«И как Даниил собирается проводить экспертизу ДНК? Если дело дойдет до эксгумации, то это будет, считаю, осквернением памяти артиста», — отметила знакомая Александра Градского, певица Анна Калашникова.

В наследственную массу входят крупные денежные накопления, недвижимость в Подмосковье и столице, антиквариат и автомобили. Часть средств — 100 млн рублей — ранее была похищена при ограблении вдовы и не возвращена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.