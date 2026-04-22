Роботы не спасут: дефицит кадров в промышленности

Российские заводы вынуждены внедрять автоматизацию из-за острого дефицита кадров — в промышленности не хватает около 140 тыс. квалифицированных рабочих. Однако при текущей ключевой ставке окупаемость большинства проектов превышает три года, а полностью закрыть уход людей из отрасли роботизация не сможет, заявил РИАМО заместитель генерального директора LANSOFT Дмитрий Пилипенко.

Для большинства российских заводов реальный сценарий — не «автоматизация вместо людей», а автоматизация как ответ на структурный дефицит рабочей силы, подчеркивает он.

По данным Института экономики РАН, только в промышленности не хватает порядка 140 тыс. квалифицированных рабочих — токарей, слесарей, сварщиков. В этих условиях дефицит кадров и рост производительности становятся неразделимы: предприятия внедряют роботов одновременно из-за нехватки персонала и ради измеримого экономического эффекта.

Темп этого процесса, однако, упирается в экономику, уверен эксперт. При текущей ключевой ставке окупаемость большинства проектов уходит за горизонт 3 лет — для среднего завода это неприемлемо, подчеркивает он. Плотность роботизации в России сегодня — около 40 роботов на 10 тыс. работников (Росстат, Минпромторг), тогда как для входа в мировой топ-25 необходимо не менее 145. Кейсы с кратным ростом выпуска на фоне сокращения персонала — это история крупных предприятий с длинным горизонтом планирования и доступными деньгами.

«Полностью закрыть уход людей из отрасли автоматизация не сможет. По прогнозу Минтруда, до 2030 года в промышленности предстоит заместить 1,6 млн рабочих мест — масштаб, несопоставимый с нынешними темпами роботизации. Нужен параллельный инструментарий: цифровые решения, дающие прирост производительности без капитальных вложений — через оптимизацию процессов, предиктивное обслуживание, управление персоналом. Это не замена роботизации, но то, что можно внедрить быстро и измерить уже сейчас», — прокомментировал Пилипенко.

