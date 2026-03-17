Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
Фото - © сгенtрировано Freepik
Ракеты из Ирана упали в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, сообщает РЕН ТВ.
Об этом рассказал иранский телеканал SNN.
Подробности атаки и масштаб повреждений в городе остаются неизвестными.
Выпущенные иранские ракеты смогли миновать «Железный купол» средств противоракетной обороны Израиля.
Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.