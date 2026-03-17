Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху

Ракеты из Ирана упали в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, сообщает РЕН ТВ .

Об этом рассказал иранский телеканал SNN.

Подробности атаки и масштаб повреждений в городе остаются неизвестными.

Выпущенные иранские ракеты смогли миновать «Железный купол» средств противоракетной обороны Израиля.

Военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

