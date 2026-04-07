Иран запустил новую партию ракет в сторону Израиля

сегодня в 04:17

Иран вновь атакует Израиль. Запущена новая партия баллистических ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение исламской республики.

Очередная атака направлена на южные области Израиля. В частности ракеты нацелены на районы Беэр-Шева и Димона.

Ранее Иран атаковал нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. На энергетических объектах вспыхнул сильный пожар.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля 2026 года. Иран в ответ атаковал Израиль и военные базы Штатов на Ближнем Востоке. Военные действия продолжаются до сих пор.

