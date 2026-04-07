Иран запустил новую партию ракет в сторону Израиля
Иран вновь атакует Израиль. Запущена новая партия баллистических ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение исламской республики.
Очередная атака направлена на южные области Израиля. В частности ракеты нацелены на районы Беэр-Шева и Димона.
Ранее Иран атаковал нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. На энергетических объектах вспыхнул сильный пожар.
США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля 2026 года. Иран в ответ атаковал Израиль и военные базы Штатов на Ближнем Востоке. Военные действия продолжаются до сих пор.
