Пожар вспыхнул на энерообъектах в Саудовской Аравии после ударов Ирана

Иран атаковал нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. На энергетических объектах начался мощный пожар, сообщает SHOT .

Удар был нанесен баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что обломки ракет упали возле энергетических объектов. Ущерб от этого на данный момент оценивается. Данных о возможных пострадавших пока нет.

В Эль-Джубайле расположены предприятия, производящие около 6–8% всей мировой нефтехимической продукции.

